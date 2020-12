Losowanie to część artystyczna eliminacji do wielkich turniejów mistrzowskich. Prawdziwa walka zaczyna się zaś na boisku. Trafiliśmy do fajniej i ciekawej grupy, w której spokojnie możemy powalczyć zarówno o drugie, jak i nawet pierwsze miejsce. Anglia jest zdecydowanym faworytem, ale czasem te najlepszy drużyny również zawodzą - powiedział cytowany na oficjalnej stronie związku prezes PZPN.

Drużyny narodowe 55 krajów wchodzących w skład Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zostały podzielone na 10 grup. W pięciu z nich (od A do E) zagra po pięć zespołów, w pozostałych (od F do J) - po sześć. Przepustkę na mundial wywalczy 13 z nich, ale bezpośrednio tylko zwycięzcy grup.

Polska była losowana z drugiego koszyka i trafiła do grupy I. Kwalifikacje do mundialu w Katarze potrwają od marca do listopada 2021 roku.

Dawno nie graliśmy z Anglią i na pewno fajnie będzie się znowu zmierzyć, mimo że historia naszych spotkań nie jest dla nas zbyt korzystna. Do tej pory wygraliśmy z Anglią tylko raz, ale selekcjoner Jerzy Brzęczek stworzył ciekawy zespół, który jest w stanie powalczyć z najlepszymi. Jestem zadowolony z losowania. Teraz czekamy na terminarz – dodał Boniek.

Mistrzostwa świata w Katarze odbędą się od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.