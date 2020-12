Trener Bayernu Monachium Hansi Flick przyznał, że zwycięstwo w plebiscycie FIFA Best i tytuł Piłkarza Roku to wielkie marzenie Roberta Lewandowskiego. "Oczywiście miło byłoby, gdyby poprzedziły to gole w środowym meczu ligowym z Wolfsburgiem" - zaznaczył.

Poza Polakiem w finałowej trójce plebiscytu znaleźli się Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn i Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony. Głosowanie dziennikarzy, trenerów i kapitanów drużyn narodowych, a także internautów, zakończyło się 9 grudnia. Zwycięzca edycji 2020 zostanie ogłoszony w czwartek wieczorem. Reklama "Na razie skupiamy się na meczu z Wolfsburgiem i zapewne Robert też. Tytuł najlepszego piłkarza roku na świecie jest jednak jego wielkim marzeniem i celem. Uzasadnionym, bo wydaje mi się, że w tym sezonie nikt nie zasłużył na niego bardziej niż on" - podkreślił szkoleniowiec mistrza Niemiec i triumfatora Ligi Mistrzów. Jak dodał, drużyna, klub i wszyscy fani Bayernu trzymają kciuki za Polaka. "Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wygrał" - dodał. Skupiamy się na meczu Polski snajper w 19 występach przeciw ekipie z Wolfsburga zdobył w Bundeslidze 21 goli, w tym słynne pięć w ciągu dziewięciu minut 22 września 2015 roku. Do siatki żadnego innego klubu nie trafiał częściej. "Na tym spotkaniu się teraz skupiamy. Ja wyłącznie. Wszystko inne na pewno się dobrze ułoży" - dopowiedział Flick, który obok swojego rodaka Juergena Kloppa z Liverpoolu i Argentyńczyka Marcelo Bielsy z angielskiego Leeds United kandyduje do nagrody Trenera Roku. Broniący tytułu Bayern zajmuje drugie miejsce w tabeli Bundesligi, jest o punkt za Bayerem Leverkusen, z którym zmierzy się w sobotę. Obaj najbliżsi przeciwnicy drużyny z Monachium są w tym sezonie wciąż niepokonani. "Jeśli wygramy oba spotkania, znów będziemy liderem" - podsumował Flick.