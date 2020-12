To trofeum też bardzo wiele dla mnie znaczy. Dziękuję kolegom z boiska, trenerom i mojej rodzinie, która była wobec mnie bardzo cierpliwa. Dziękuję także mojemu tacie, który patrzy na mnie z góry. Marzenia się spełniają. Ja teraz marzę o pełnych stadionach, więc mam nadzieję, że wkrótce ludzie wrócą na trybuny. Dziękuję wszystkim za oddanie na mnie głosów - powiedział obecny na gali Lewandowski, tuż po odebraniu statuetki. Jego konkurentami byli Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn i Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony.

32-letni piłkarz w poprzednim sezonie sięgnął z Bayernem po triumf w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, w każdych rozgrywkach będąc najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM - 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć. W sezonie 2020/2021 też imponuje skutecznością. Po 13 kolejkach niemieckiej ekstraklasy ma 17 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League zdobył na razie trzy bramki.

Kolejny tryumf Lewandowskiego

To kolejne z wielu wyróżnień, przyznanych Lewandowskiemu przez sportowy świat. 17 grudnia triumfował w plebiscycie na Piłkarza Roku FIFA, wygrał także w plebiscytach m.in. UEFA, magazynu "FourFourTwo" czy brytyjskiego dziennika "The Guardian". Polski piłkarz triumfował też corocznej Ankiecie PAP na 10 najlepszych sportowców Europy mijających 12 miesięcy. Podczas niedzielnej gali przyznano też wiele innych nagród. M.in. drużyną 2020 roku został Bayern Monachium, a klubem XX-lecia tego wieku - Real Madryt. Natomiast nagrodę dla piłkarza XX-lecia ("Player of the century") otrzymał Cristiano Ronaldo.

Plebiscyt od 2010 roku organizowany jest przez Europejski Związek Agentów Piłkarzy (EFAA) oraz Europejski Związek Klubów Piłkarskich (ECA).