Rozmowy ze związkiem i potencjał drużyny przekonały mnie, że ten projekt może przynieść sukces. To wyzwanie, a ja takie uwielbiam. To ma być nowy rozdział w historii gruzińskiego futbolu - powiedział Sagnol, były piłkarz m.in. Bayernu Monachium i AS Monaco.

Sagnol nie ma dużego doświadczenia jako trener. Prowadził reprezentację Francji do lat 21, Girondins Bordeaux i tymczasowo (po zwolenieniu Carlo Ancelottiego) także Bayern. Pracował także jako ekspert telewizyjny.

Piłkarska reprezentacja Gruzji od listopada pozostawała bez selekcjonera. Federacja przyznała, że nie było łatwo znaleźć trenera, ale filozofia wyznawana przez Sagnola i jego styl gry przekonały władze, że to będzie idealny kandydat.