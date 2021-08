Zlatan kończy rehabilitację po kontuzji kolana. Jak tylko wróci do gry w klubie, zostanie powołany do kadry. Doszliśmy wspólnie do porozumienia, że będzie grał w reprezentacji Szwecji tak długo, jak będzie chciał - powiedział Andersson na antenie telewizji SVT.

Dodał, że Szwecja po mistrzostwach Europy zmieniła swoje oblicze, kiedy kilku piłkarzy po turnieju zakończyło karierę reprezentacyjną. Są to: Andreas Granqvist, Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Pontus Jansson, Marcus Berg i Gustav Svensson.

Moi kluczowi piłkarze zakończyli grę w naszym zespole, ale Zlatan został i bardzo jestem z tego zadowolony. On też. Jeżeli zakwalifikujemy się na MŚ, to będzie tam nowa Szwecja ze starym kapitanem - zaznaczył szkoleniowiec.

Zlatan może zagrać z Grecją

Po meczu z Hiszpanią w Sztokholmie jego zespół rozegra 8 września kolejne spotkanie eliminacji MŚ z Grecją w Atenach.

Oba mecze będą trudne i są ważne, jeżeli chcemy grać na mundialu. Jest nadzieja, że z Grecją Zlatan już zagra - podkreślił Andersson.

W eliminacjach MŚ w grupie B przeciwnikami Szwecji są także Gruzja i Kosowo.