33-letni Di Maria reprezentuje barwy PSG od 2015 roku.

W mediach nazwano go jednym z "Czterech Fantastycznych", obok Mauro Icardiego, Neymara i Kyliana Mbappe.

Czeka na setną asystę

We wszystkich rozgrywkach Di Maria zdobył dla PSG 87 bramek, co daje mu ósmą lokatę w historii klubu. Zanotował również 99 asyst i pod tym względem wyprzedza go tylko Bośniak Safet Susic (103), grający w Paryżu w latach 1983-91.

Wcześniej Di Maria występował m.in. w Realu Madryt i Manchesterze United.

W reprezentacji Argentyny rozegrał 110 meczów, włączając w to sześć w olimpijskim turnieju w Pekinie w 2008 roku, gdzie "Albicelestes" wywalczyli złoty medal. W 2014 na boiskach Brazylii zdobył tytuł wicemistrza świata.