Za nami wspaniały wieczór, ale jeszcze niczego nie wygraliśmy. Chcieliśmy zwyciężyć i zrobiliśmy to w wielkim stylu. Ale mamy połowę dwumeczu, więc zostaje rewanż – stwierdził bohater Mbappe.

Rozmiary zwycięstwa i hat-trick Mbappe budzą zachwyt. Dziennikarze podkreślają, że jeśli w meczach z udziałem Barcelony ktoś zdobywa trzy bramki, to najczęściej jest nim Lionel Messi. Niezwykle rzadko zdarza się, aby jeden zawodnik trzy razy trafiał do siatki "Dumy Katalonii”. We wtorkowy wieczór Messi dał prowadzenie Barcelonie, ale potem trzema golami odpowiedział Mbappe, a bramkę uzyskał też Moise Kean.

Mbappe przeszedł przez Camp Nou i zdewastował jak huragan. Barcelona po raz kolejny została upokorzona w Lidze Mistrzów – napisał madrycki dziennik “Marca”. Natomiast "AS" zatytułował relację: “Huragan Mbappe”.

"Sponiewierał Barcelonę"

Z kolei “Mundo Deportivo” twierdzi, że Mbappe “sponiewierał” Barcelonę. Barca pozostaje bardzo, bardzo daleko od poziomu wymaganego dla mistrzów – zaznaczono w komentarzu.

Inny kataloński dziennik “Sport” przyznał, że “Mbappe okazał się niekontrolowanym gigantem i rozjechał Barcę".

Francuska gazeta "L'Equipe" nazwała znakomitego napastnika “galaktycznym” i “atomowym”.

“Le Parisien” dodał: Ten wynik to jakby sen. Genialny Mbappe sprawił, że PSG jest jedną nogą w ćwierćfinale. To był jego najlepszy występ w paryskiej drużynie. "Le Figaro” też chwali: Napędzany niezwykłym Mbappe PSG osiąga wielki sukces w Barcelonie.

"Mbappe gotowy odebrać koronę Messiemu"

Mbappe zachwycają się dziennikarze w każdym zakątku Europy i świata. Mbappe wydaje się być gotowy odebrać Messiemu koronę króla światowej piłki nożnej – zauważa “The Sun”.

Inny angielski dziennik “The Telegraph” ocenił: Messi dominował przez ostatnie 10 lat, a Mbappe z pewnością będzie piłkarzem następnej dekady i porównał Argentyńczyka do “żarówki tracącej moc…”.

Mbappe komplementował też jego partner z ataku francuskiej reprezentacji i jednocześnie zawodnik “Barcy” Antoine Griezmann: PSG ma przyszłą gwiazdę, która będzie na tym samym poziomie, co Leo Messi czy Cristiano Ronaldo.

Ale to było dopiero pierwsze spotkanie, a rewanż odbędzie się 10 marca w Paryżu. Media przypominają, że w 1/8 finału LM w sezonie 2016/2017 hiszpański klub przegrał na wyjeździe z PSG 0:4, zaś trzy tygodnie później zwyciężył 6:1 i został pierwszym w Champions League zespołem, który odrobił czterobramkową stratę.