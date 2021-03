Flick przed rewanżowym spotkaniem Ligi Mistrzów w 1/8 finału z Lazio Rzym powiedział wprost, że sezon klubowy wchodzi w decydujądą fazę i nie może sobie pozwolić na "stratę" kluczowych graczy.

To może oznaczać, że kapitan reprezentacji Polski Lewandowski nie poleci z kadrą do Londynu na mecz eliminacji MŚ 2022 z Anglią. Zaplanowany on jest na 31 marca. Obecnie po powrocie do Niemiec, obowiązywałaby go 10-dniowa kwarantanna. A to wyeliminowałoby go przynajmniej z dwóch spotkań Bayernu w Bundeslidze - z RB Lipsk i Unionem Berlin.

Przepisy FIFA

FIFA w ostatnim czasie dała prawo klubom do odrzucenia powołania do kadry narodowej, jeśli po powrocie do klubu piłkarz musiałby przejść kwarantannę. Z tego prawa może skorzystać Bayern.

Nie podjęliśmy żadnych decyzji. Kathleen Krueger (menedżer zespołu Bayernu - red.) jest w kontakcie z piłkarzami, związkami i władzami. Nie zamierzamy podejmować ryzyka i chcemy, żeby wszyscy piłkarze byli gotowi do gry po powrocie z kadry. To dla nas najważniejszy czas i potrzebujemy wszystkich – powiedział Flick.

Reprezentacja Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2022 zmierzy się najpierw w Budapeszcie z Węgrami (25 marca), a trzy dni później w Warszawie zagra z Andorą. Mecz z Anglikami na Wembley zaplanowany jest na 31 marca.