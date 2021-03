Stadion ten może pomieścić 12 tysięcy, zaś Old Trafford wybudowany w 1910 r. 76 tys. Pojemność nie ma jednak znaczenia w dobie pandemii COVID-19, bo trybuny pozostają puste podczas meczów ligowych. Chodzi jednak o prestiż związany z występem w "Teatrze Marzeń".

Gra na Old Trafford to oczywiście specjalny moment w historii naszego zespołu. To świetna okazja do pokazania jak wielki krok do przodu zrobił futbol kobiecy w ostatnich kilku latach - powiedziała Casey Stoney trenerka drużyny Manchesteru United.

Do tej pory, gdy na stadiony mogli przychodzić kibice, rekord frekwencji na meczu ligowym piłkarek padł w listopadzie 2019 roku na derbach Londynu w spotkaniu Tottenham - Arsenal: spotkanie obejrzało 38 262 fanów.