W kadrze Tytanów nie ma już nikogo, kto pamiętałby ten triumf. Jest za to chęć napisania nowej historii – i to w grupie eliminacji mistrzostw świata z Polską. Poznajcie najgorszą reprezentację świata. W podróż zabiorą Was dziennikarz TVP Sport, Jakub Pobożniak, oraz plejada sanmaryńskich Tytanów: Alessandro Della Valle – strzelec pamiętnego gola w meczu z Polską, Davide Gualtieri – ten, który pokonał Anglików, a także Massimo Bonini – jedyny sanmaryński piłkarz, który zdobył Ligę Mistrzów.

