Pierwotnie dwa spotkania Polaków w ME 2021 - ze Słowacją i Szwecją - miały się odbyć w Dublinie, a jeden w Bilbao (z Hiszpanami), ale te miasta nie dały gwarancji wpuszczenia przynajmniej części widzów. A to był warunek UEFA, aby zachować prawo współorganizacji turnieju.

W ubiegły piątek UEFA postanowiła, że reprezentacja Polski zagra dwa mecze fazy grupowej mistrzostw Europy w Sankt Petersburgu, natomiast z Hiszpanią zmierzy się w Sewilli.

Kadra Paulo Sousy - z uwagi dwa mecze w stolicy Irlandii - miała pierwotnie zamieszkać w ośrodku w Portmarnock pod Dublinem. Wobec zmiany decyzji UEFA ws. miast-gospodarzy ta baza stała się jednak nieaktualna.

PZPN, mając na uwadze m.in. duże odległości między miastami, bierze więc pod uwagę ośrodek w Polsce, o czym już wcześniej informowały media.

"Na 90 procent będzie to Sopot" - przekazał PAP w czwartek Maciej Sawicki.

Umowa na razie nie jest jeszcze podpisana. Z informacji PAP z innego źródła wynika, że trwają jeszcze rozmowy.

W czwartek odbywa się zarząd PZPN, ale trudno oczekiwać, że tego dnia zostanie ostatecznie sfinalizowany temat bazy. Prawdopodobnie nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni.

Jeżeli Sopot zostanie bazą biało-czerwonych, piłkarze będą trenować w Gdańsku i z tego miasta wylatywać na mecze mistrzostw Europy.

Wiadomo natomiast na pewno, że w swoim ośrodku na Euro polscy piłkarze zameldują się 9 czerwca.

Wcześniej - od 24 maja do 8 czerwca - kadra Sousy będzie przygotować się do turnieju w Opalenicy. Przed turniejem rozegra dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.

Piłkarze i członkowie sztabu reprezentacji Polski zostaną przed turniejem zaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Termin wysyłania do klubów powołań do kadry na mistrzostwa Europy mija 16 maja, ale szeroki skład biało-czerwonych zostanie ogłoszony prawdopodobnie nieco wcześniej.

Natomiast 1 czerwca (do końca dnia) mija termin zgłoszenia do UEFA ostatecznego składu kadry na turniej.

Największa w Europie piłkarska impreza z udziałem drużyn narodowych miała odbyć się w 12 miastach z 12 krajów w 2020 roku, lecz z powodu pandemii COVID-19 została przełożona o rok.

Inauguracja ma nastąpić 11 czerwca w Rzymie, gdy w spotkaniu grupy A Włochy zmierzą się z Turcją. Finał zaplanowano na 11 lipca w Londynie na Wembley.