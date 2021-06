Z tego powodu mecze reprezentacji kraju „u siebie” rozgrywane są na stadionie La Roselada w hiszpańskiej Maladze, gdzie w środę Norwegia spotka się towarzysko z Luksemburgiem i 6 czerwca z Grecją.

W tym roku Norwegowie jeszcze nie rozegrali żadnego meczu na własnym terenie. Spotkania eliminacji mistrzostw świata w marcu odbyły się poza krajem - "domowe" z Turcją w Maladze, a wyjazdowe z Czarnogórą i Gibraltarem na boiskach rywali.

Należy zadać otwarcie pytanie, czy taka sytuacja jest normalna i dlaczego w Europie rozgrywane są mecze, tylko w Norwegii jest to niemożliwe - powiedział selekcjoner reprezentacji Stale Solbakken.

Norwegia to silny przeciwnik. Możliwe, że przegramy nawet 0:5 w Oslo..., przepraszam w... Maladze - cytowała wielokrotnie telewizja ironiczną wypowiedź prezesa federacji piłkarskiej Luksemburga Paula Philippa, która stała się hitem norweskich mediów.

Dziennik „Aftenposten” zaznaczył, że jeszcze jeden kraj zrzeszony w UEFA, Islandia, nie rozgrywa meczów w kraju: Jednak jest to tylko wybór ich federacji ze względów pogodowych, a nie skutek rządowych restrykcji. To my w Europie jesteśmy naprawdę unikalni.