Franciszek Smuda 1 lipca obejmie obowiązki trenera piłkarzy Wieczystej Kraków, klubu, który jest bliski zapewnienia sobie awansu do IV ligi. Dla byłego selekcjonera reprezentacji Polski będzie to powrót do zawodu po ponad dwuletniej przerwie.

Smuda zastąpi na tym stanowisku Przemysława Cecherza, który dość niespodziewanie został zwolniony 2 czerwca. Decyzja ta była zaskakująca, a drużynę do końca obecnego sezonu poprowadzi jego asystent Rafał Jędraszczyk. Reklama Wieczysta, to dzielnicowy klub, w który zainwestował krakowski biznesmen Wojciech Kwiecień. Obecnie jest liderem grupy II krakowskiej klasy okręgowej i ma praktycznie zapewniony awans do IV ligi. Drużyna ta w 23 meczach tego sezonu odniosła 23 zwycięstwa notując imponujący bilans bramkowy – 181:6. W Wieczystej występuje trzech byłych reprezentantów Polski: Sławomir Peszko, Radosław Majewski i bramkarz Michał Miśkiewicz, a od przyszłego sezonu zespół zasili Łukasz Burliga, znany z występów w: Wiśle Kraków, Ruchu Chorzów i Jagiellonii Białystok. Powrót po dwóch latach 72-letni Smuda jako trener ostatnio pracował w drugoligowym wówczas Górniku Łęczna, z którego został zwolniony w kwietniu 2019 roku. Krakowski szkoleniowiec ma w swoim dorobku trzy tytuły mistrza Polski z Widzewem Łódź i Wisłą Kraków. Z tym pierwszym klubem wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów w 1996 roku. W latach 2009-12 Smuda był trenerem pierwszej reprezentacji, którą prowadził podczas rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy.