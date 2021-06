To był drugi i ostatni sparing zespołu trenerki Niny Patalon podczas zgrupowania w Hiszpanii. W piątek biało-czerwone zremisowały tam z Finlandią 2:2.

Polki przygotowują się do startujących we wrześniu eliminacji do mistrzostw świata, które w 2023 roku rozegrane zostaną w Australii i Nowej Zelandii. W pierwszym meczu o punkty podejmą 17 września Belgię. Mecze w Hiszpanii były ostatnimi testami polskiej drużyny.

W grupie F rywalami polskiej drużyny będą też ekipy Norwegii, Albanii, Kosowa i Armenii.

Do rywalizacji w strefie UEFA zgłosiło się 51 zespołów narodowych. Zostały podzielone na dziewięć grup, sześcio- i pięciozespołowych.

Eliminacje potrwają rok. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do finałów, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzecia będzie miała jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 ekip.

W finałach MŚ wystąpią 32 drużyny, dwaj gospodarze – bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Polska 5:0 Czechy (3:0).

Bramki: Ewa Pajor (26, 33), Adriana Achcińska (43), Weronika Zawistowska (68), Zofia Buszewska (87).