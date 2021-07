"Znowu to samo!" - podsumowano na stronie internetowej brytyjskiej gazety "Daily Star" porażkę Anglii w rzutach karnych 2-3 z Włochami w finale piłkarskich mistrzostw Europy. To nawiązanie do historii nieudanych serii "jedenastek" tej reprezentacji.

Dzielna Anglia ze złamanym sercem po przegranym w karnych finale mistrzostw Europy z Włochami - napisał "Daily Star". Reklama Do trudnej historii w seriach "jedenastek" nawiązał też "Daily Mail". - Cały kraj we łzach, kolejne fiasko w karnych - stwierdzono. Donnarumma najlepszym piłkarzem turnieju Zobacz również Z kolei "The Mirror" wspomniał o "zniszczonych marzeniach" Anglii. - Ból nie do zniesienia. "Trzy Lwy" przegrywają w karnych - napisano. "Lwy" znów ze zranionym sercem. Agonia po porażce w rzutach karnych. Ale "Lwy" napawają nas dumą - zaznaczył z kolei "The Sun". Pozytywnego akcentu doszukano się także w BBC. - To normalne, że teraz Anglia cierpi. Ale uczucie, jakie po sobie pozostawiła, to duma. Duma piłkarzy i z piłkarzy - podsumowano. Reprezentacja Anglii zagrała w finale ME po raz pierwszy w historii. Jedyny wielki turniej, jaki wygrała to mundial w 1996 roku.