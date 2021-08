Drużyna Janne Anderssona rozegra we wrześniu dwa mecze eliminacji MŚ, 2. w Sztokhlomie z Hiszpanią i 8. w Atenach z Grecją. Na 5 września zaplanowane jest natomiast spotkanie towarzyskie, z którego nie można się już wycofać. Rywalem Szwedów będzie najprawdopodobniej Uzbekistan.

Innego przeciwnika na razie nie znaleźliśmy, ponieważ prawie wszystkie drużyny rozgrywają jakieś mecze, a w tym dniu musimy wystąpić w spotkaniu, którego absolutnie nie chcemy. Jest to dla nas wyjątkowo niewygodne, sytuacja stała się jednak podbramkowa i nie mamy wyjścia. Nie chcemy, ale musimy - wyjaśnił kierownik reprezentacji ”Trzech Koron” Stefan Pettersson portalowi fotbollskanalen.se.

Wyjaśnił, że prawa do transmisji z tego spotkania nabyła stacja komercyjna i musi go wyemitować, a my sprzedaliśmy im ten mecz już dawno temu.

Szwecja wylosowana została w grupie B, w której jej przeciwnikami są Hiszpania, Grecja, Gruzja i Kosowo.

Po dwóch meczach Szwecja zajmuje w tabeli drugie miejsce z 6 punktami. Hiszpania ma o jeden więcej lecz rozegrała już trzy spotkania.