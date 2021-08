Pomocnik Napoli Piotr Zieliński, który w poprzedni weekend doznał kontuzji uda (zbity mięsień), pauzował w niedzielnym meczu z Genoą. Wciąż nie gra także nieobecny od kilku miesięcy napastnik Herthy Berlin Krzysztof Piątek.

Z powodu kontuzji nie wystąpił w ten weekend pomocnik Pogoni Szczecin Kacper Kozłowski (z Lechem Poznań). Natomiast Mateusz Klich z Leeds United nie mógł zagrać w niedzielę przeciwko Burnley FC, ponieważ miał pozytywny wynik testu na COVID-10.

Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się w eliminacjach MŚ 2022 z Albanią (2 września, Warszawa), San Marino (5 września, Serravalle) i Anglią (8 września, Warszawa).

Polacy zaczęli kwalifikacje od marcowych spotkań z Węgrami na wyjeździe (3:3), Andorą u siebie (3:0) i Anglią na wyjeździe (1:2).

Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną w poniedziałek zgrupowanie w Warszawie.

Ligowe występy kadrowiczów:



Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina) - z powodu czerwonej kartki poza kadrą na mecz z Torino (2:1)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) - cały mecz z Atalantą Bergamo (0:0)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - cały mecz z Empoli (0:1)



Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC) - rezerwowy w meczu z Newcastle United (2:2)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - cały mecz i żółta kartka z Sassuolo (0:0)

Paweł Dawidowicz (Verona) - od 74. minuty z Interem Mediolan (1:3)

Kamil Glik (Benevento) - cały mecz i żółta kartka z Parmą (0:1)

Michał Helik (Barnsley FC) - cały mecz z Birmingham City (1:1)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - do 61. minuty i gol z Kolosem Kowaliwka (7:0)

Tymoteusz Puchacz (Union Berlin) - poza kadrą na mecz z Borussią Moenchengladbach (2:1)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - cały mecz i żółta kartka z Dynamem Moskwa (1:1)



Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens) - do 67. minuty z Lorient (2:2)

Kamil Jóźwiak (Derby County) - do 81. minuty i żółta kartka z Nottingham Forest (1:1)

Mateusz Klich (Leeds United) - z powodu zakażenia COVID-19 poza kadrą na mecz z Burnley (1:1)

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) - z powodu kontuzji poza kadrą na mecz z Lechem Poznań (1:1)

Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar) - cały mecz z Rubinem Kazań (2:0)

Karol Linetty (Torino FC) - do 67. minuty z Fiorentiną (1:2)

Jakub Moder (Brighton) - do 73. minuty z Evertonem (0:2)

Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa) - do 75. minuty, gol i żółta kartka z Lokomotiwem Moskwa (1:1)

Nicola Zalewski (AS Roma) - rezerwowy w meczu z Salernitaną (4:0)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) - z powodu kontuzji nie grał z Genoą (2:1)



Napastnicy:

Adam Buksa (New England Revolution) - cały mecz z New York City (0:2)

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf) - od 86. minuty i żółta kartka z Schalke 04 (1:3)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - cały mecz i trzy gole z Herthą Berlin (5:0)

Krzysztof Piątek (Hertha Berlin) - z powodu kontuzji poza kadrą na mecz Bayernem (0:5)

Karol Świderski (PAOK Saloniki) - mecz z Asterasem Tripolis został przełożony