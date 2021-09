Drużyna narodowa Szwecji, złożona głównie z zawodników z krajowych klubów, jeździła od 2019 roku na obóz treningowy do Kataru. Ten kolejny miał być też formą przygotowań do mundialu. Teraz jednak zdecydowano, że Szwedzi nie pojadą do Dauhy.

Jak wyjaśniono, chodzi o warunki, w jakich muszą żyć i pracować ludzie m.in. budujący stadiony na mistrzostwa. Według niektórych mediów, np. dziennika "The Guardian", życie straciło co najmniej 6500 pracowników.

Szwedzi z kompletem punktów

W eliminacyjnej grupie B Szwecja wygrała wszystkie trzy mecze i z dorobkiem 9 punktów zajmuje drugie miejsce, za Hiszpanią - 10 pkt w pięciu spotkaniach.

MŚ w Katarze odbędą się od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.