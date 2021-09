Urodzony w Opolu 43-letni Klose w wywiadzie dla magazynu "Kicker" przekazał, że półtora miesiąca temu wrócił do aktywności fizycznej. Zaczynam wszystko od nowa. Gram w piłkę, w tenisa, biegam. Lekarze dali mi zielone światło - powiedział. W maju, po zakończeniu sezonu Bundesligi, którym był asystentem Hansiego Flicka w Bayernie Monachium, Klose ze względu na stan zdrowia musiał zrobić sobie przerwę w pracy, a miał propozycję, by objąć drugoligową Fortunę Duesseldorf, co byłoby jego pierwszą samodzielną pracą szkoleniową.

Reklama

Trafi do reprezentacji?

Teraz 137-krotny reprezentant Niemiec chce pchnąć karierę trenerską naprzód, ale wykluczył, że dołączy do sztabu Flicka w reprezentacji Niemiec.

Czuję się świetnie i chcę wrócić do pracy. Dalsza współpraca z Hansim byłaby czymś fantastycznym, ale chcę jako trener stanąć na własnych nogach i zacząć działać na własny rachunek, by się sprawdzić i przekonać, co naprawdę potrafię - wskazał i dodał, że zależy mu na pracy w klubie.

Codzienny kontakt z drużyną, z boiskiem - na tym zależy mi teraz najbardziej. Jest zapał, jest euforia, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi - podkreślił najlepszy w historii strzelec reprezentacji Niemiec (71 goli).