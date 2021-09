Na początku września Pele przeszedł operację guza okrężnicy, którego usunięto i oddano do badań histopatologicznych. We wtorek opuścił OIOM i poinformował na Instagramie swoich kibiców, że jest gotowy na "90 minut plus dogrywkę".

Jednak stan jego zdrowia pogorszył się i w piątek powrócił do szpitala. Oprócz problemów z układem pokarmowym, słynny Brazylijczyk od lat cierpi na problemy z biodrami, nie może chodzić samodzielnie.

Prawie 81-letni Pele, czyli Edson Arantes de Nascimento, jest nazywany "królem futbolu". Jako jedyny zdobył trzy tytuły mistrza świata, triumfując z reprezentacją Brazylii na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.