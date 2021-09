Piątkowski kontuzji doznał w 57. minucie meczu, przez co musiał opuścić boisko. W piątek rano klub poinformował, że zawodnik złamał kostkę. Oznacza to około 3 miesiące przerwy w grze. Wiele wskazuje na to, że 22-letni obrońca w tym roku już nie pojawi się na boisku. Ominą go m.in. mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata w 2022 roku z San Marino, Albanią, Andorą i Węgrami.

Do tej pory Piątkowski wystąpił w barwach narodowych trzy razy - w meczach z Andorą, Rosją i San Marino. Chociaż ostatnio został powołany do kadry U-21, Paulo Sousa dał mu wcześniej do zrozumienia, że wciąż zamierza z niego korzystać.

Kamil Piątkowski latem trafił do Red Bulla Salzburg za pięć milionów euro, co jest rekordem Rakowa Częstochowa. Od początku sezonu w Austrii zagrał w sześciu meczach, z czego cztery razy znalazł się w wyjściowym składzie. 14 września zadebiutował w Lidze Mistrzów, wchodząc w drugiej połowie meczu z Sevillą.