12 listopada 2020 roku Serbia podejmowała Szkocję, a stawką meczu był awans na Euro. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1:1, o wszystkim decydowała seria rzutów karnych. Ich wykonywanie zaczynali Szkoci. Dziewięciu zawodników z obu ekip było bezbłędnych i przyszła kolej na Mitrovica. Pudło oznaczało odpadnięcie, gol kolejne "jedenastki". Serb uderzył za lekko i piłkę odbił bramkarz David Marshall.

14 listopada 2021 roku Serbia grała na wyjeździe z Portugalią w ostatnim meczu fazy grupowej eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Gospodarzom do bezpośredniego awansu na mundial wystarczał remis. Serbia, by uniknąć baraży potrzebowała wygranej.

Uchodząca za faworyta ekipa z Półwyspu Iberyjskiego już w drugiej minucie objęła prowadzenie za sprawą Renato Sanchesa. Goście wyrównali w 33. po golu Dusana Tadica, a w 90. skuteczną główką popisał się Mitrovic, który na boisko wszedł po przerwie.

Zrewanżowałem się za Szkocję i to z odsetkami. Kiedy ciężko pracujesz, to nagroda jest tylko kwestią czasu. Brakuje mi słów, aby opisać, co czuję. Trener powiedział nam, że jesteśmy zespołem zdolnym czynić cuda - powiedział Mitrovic serbskiej telewizji Nova.

Serbia eliminacje zakończyła z sześcioma zwycięstwami i dwoma remisami. Portugalia awansu będzie musiała szukać w dwustopniowych barażach, w którym niemal na pewno wystąpi także reprezentacja Polski.