Polscy piłkarze w przypadku awansu do finału barażu o awans do mistrzostw świata, który odbędzie się 29 marca, zagrają to spotkanie w Chorzowie. W razie wcześniejszej porażki również wystąpią tego dnia na Stadionie Śląskim, ale w towarzyskim meczu ze Szwecją lub Czechami.

Obradujący w środę zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydował, że 29 marca biało-czerwoni na pewno wystąpią w Chorzowie. Na razie nie wiadomo jednak, o jaką stawkę. Reklama Pięć dni wcześniej reprezentację Polski czeka bowiem w Moskwie na Łużnikach półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans na mundial. Jego zwycięzca zagra w finale u siebie z lepszym z pary Szwecja - Czechy. Jeżeli biało-czerwoni przegrają z Rosją, wystąpią 29 marca na Stadionie Śląskim w meczu towarzyskim. W takim przypadku, jak poinformowano w środę, ich rywalem będzie przegrany z pary Szwecja - Czechy. Marcowe spotkanie początkowo miało odbyć się na PGE Narodowym. Jak oświadczył jednak PZPN, ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz ponowne uruchomienie szpitala tymczasowego na terenie obiektu, mecz nie będzie mógł zostać rozegrany na tej arenie. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję