Do przerwy to Maroko było na prowadzeniu dzięki bramce Sofiane'a Boufala z rzutu karnego w siódmej minucie. Egiptowi udało się doprowadzić do wyrównania w 53., kiedy do siatki trafił uznawany za jednego z najlepszych obecnie piłkarzy świata Mohamed Salah. O zwycięstwie przesądził w pierwszej połowie dogrywki Ahmed Hassan "Trezeguet", po asyście Salaha (100. minuta).

Reklama

Egipt triumfował w tym turnieju siedmiokrotnie i jest pod tym względem rekordzistą. Ostatnio dokonał tego w 2010 roku, wówczas jeszcze bez 29-letniego Salaha w kadrze.

W sobotę Kamerun wygrał z Gambią 2:0 dzięki dwóm trafieniom Karla Toko Ekambiego.

W niedzielny wieczór w ostatnim ćwierćfinale Senegal zagra z Gwineą Równikową, a zwycięzca tego meczu trafi w środowym półfinale na Burkina Faso.

Reklama

Finał zaplanowano na 6 lutego. Już w fazie grupowej odpadła broniąca tytułu Algieria.