Od wybuchu wojny na Ukrainie PZPN był w kontakcie z Kędziorą i zapewniał, że on i jego rodzina są bezpieczni. W niedzielę pojawiły się w mediach informacje, że piłkarz jest w drodze do kraju, a polskie służby pomagały w ewakuacji również grającemu razem z nim w Dynamie Słoweńcowi Benjaminowi Verbicowi.

Około godz. 15 związkowy portal "Łączy nas piłka" opublikował zdjęcie 27-krotnego reprezentanta kraju stojącego przy tablicy informacyjnej z symbolem PL, prawdopodobnie spod granicy.

W sobotę gola w lidze angielskiej zadedykował Kędziorze i jego najbliższym Matty Cash.

Pochodzący z Anglii reprezentant Polski, który występuje w Aston Villi, trafił do siatki w 17. minucie spotkania w Brighton. Po chwili zbiegł do linii bocznej i podciągnął koszulkę i zaprezentował drugą z napisem: Tomasz Kędziora + family - stay strong my bro (Tomasz Kędziora + rodzina - bądź silny, mój bracie - przyp. red.).