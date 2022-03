Międzynarodowy związek zawodowy piłkarzy (FIFPro) i organizacja World Leagues Forum (WLF) apelują do FIFA, by umożliwiła zawodnikom opuszczenie klubów rosyjskich. Według agencji Associated Press światowej federacji jednak bliżej do tymczasowego zawieszenia umów, np. do czerwca tego roku.

FIFPro i organizacja reprezentująca światowe ligi piłkarskie wspólnie napisały do FIFA, wnioskując o zgodę na możliwość rozwiązania kontraktów graczy klubów rosyjskich w związku z inwazją zbrojną tego kraju na Ukrainę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że federacja pozwoli im tymczasowo zawiesić umowy i dołączyć do innych klubów, np do 30 czerwca tego roku, ale potem muszą wrócić do Rosji. Reklama Ostateczną decyzję ma podjąć Biuro Rady FIFA, w skład którego wchodzą szefowie sześciu kontynentalnych federacji. Po tym jak Rosja uderzyła zbrojnie w Ukrainę, FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie drużyny narodowe i klubowe w międzynarodowych rozgrywkach, ale wciąż nie zawiesiła federacji ani działaczy. CAS nie otrzymał odwołania Rosjan od decyzji FIFA i UEFA Zobacz również Europejskie stowarzyszenie lig zawodowych (European Leagues) skreśliło ligę rosyjską z grona członków, ale rozgrywki w Rosji wciąż trwają. Reklama W tym kraju związanych kontraktami są setki zagranicznych piłkarzy, którzy raczej nie byliby w stanie opuścić swoich klubów ani też zatrudnić się w nowych poza dwoma - letnim i zimowym - oknami transferowymi. Sekretarz generalny FIFPro Jonas Baer-Hoffmann i jego odpowiednik w WLF Jerome Perlemuter zwrócili się w tej sprawie do FIFA, aby poruszyć kwestię możliwości kontynuowania przez piłkarzy sezonu w innych krajach. Ci zagraniczni gracze mogą zgodnie z prawem uznać, że nie chcą już dłużej reprezentować rosyjskiej drużyny i powinni mieć możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z pracodawcą bez jakichkolwiek sankcji ze strony organów międzynarodowych, a następnie móc się zarejestrować w nowym klubie bez ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących okresu transferowego – napisali Baer-Hoffmann i Perlemuter do sekretarza generalnego FIFA Fatmy Samoura. Reklama Agencja Associated Press przekazała, że skierowała w sprawie Rosji pytania do FIFA, m.in. szef tej organizacji Gianni Infantino w ostatnich dniach konsultował się w różnych sprawach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ale nie otrzymała odpowiedzi. W poprzednim tygodniu z rosyjskich klubów odeszło m.in. dwóch niemieckich trenerów - Daniel Farke z FK Krasnodar po zaledwie siedmiu tygodniach pracy oraz Markus Gisdol z Lokomotiwu Moskwa. W Krasnodarze kilku zagranicznym piłkarzom zawieszono kontrakty i umożliwiono trenowanie poza grupą, ale w tym gronie nie było Grzegorz Krychowiaka. Poza nim w klubach rosyjskiej ekstraklasy występują z Polaków Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Maciej Rybus (Lokomotiw) i Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg). Liga ukraińska została zawieszona z powodu wojny, która ogarnęła ten kraj.