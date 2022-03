Komitet Wykonawczy lig europejskich podjął decyzję o wykluczeniu rosyjskich lig RPL i FNL ze swoich szeregów - napisano w oświadczeniu. To konsekwencja agresji militarnej Rosji na Ukrainę.

25 lutego UEFA zdecydowała o przeniesieniu finału Ligi Mistrzów 2021/22 z Sankt Petersburga do Paryża. Trzy dni później Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) i Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zawiesiły rosyjskie reprezentacje i kluby z udziału w międzynarodowych rozgrywkach.

European League to stowarzyszenie założone w 2005 roku w szwajcarskim Nyonie. Korzeniami sięga do roku 1997 kiedy to powstała EUPPFL (European Union Premier Professional Football Leagues).

Do czasu ostatnich decyzji organizacja ta skupiała 38 zawodowych lig piłkarskich z 31 krajów, reprezentujących ponad 1000 klubów z całej Europy.