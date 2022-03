Od początku miejsce w mundialu, jako gospodarz, miał zapewnione Katar. Ze strefy azjatyckiej dołączą do niego jeszcze minimum cztery, a być może pięć ekip - będzie to zależeć od wyników międzykontynentalnego barażu w czerwcu. Trwa obecnie trzecia runda kwalifikacji, w której uczestniczy 12 zespołów podzielonych na dwie grupy po sześć. W każdej grupie drużyny z dwóch pierwszych pozycji awansują bezpośrednio na mundial, a te z trzecich lokat rozegrają dwumecz decydujący o tym, która z nich przystąpi do międzykontynentalnego barażu.

Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w grupie A pierwsze dwie pozycje zapewniły sobie już Iran i Korea Południowa, a o trzecią walczą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Liban i Irak. W grupie B sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo prowadząca Arabia Saudyjska ma punkt przewagi nad Japonią i cztery nad Australią. Czwarty Oman nie liczy się już nawet w walce o trzecie miejsce.

Również czterech lub pięciu przedstawicieli będzie mieć w Katarze Ameryka Południowa. Tam 10 krajów uczestniczy w eliminacjach w systemie ligowym i bezpośredni awans uzyskuje najlepsza czwórka, natomiast piąty zespół kwalifikuje się do barażu międzykontynentalnego z przedstawicielem Azji.

Pierwsze dwie lokaty mają już zapewnione niepokonane dotychczas w eliminacjach Brazylia i Argentyna, ale walka o kolejne wciąż trwa. W najlepszej sytuacji przed ostatnimi dwoma kolejkami jest Ekwador, który zajmuje trzecie miejsce, ma trzy punkty przewagi nad czwartym Urugwajem i cztery nad Peru. W walce o pozycje 3-4 liczą się jeszcze Chile i Kolumbia, natomiast Boliwia ma jeszcze szansę na zajęcie piątej pozycji, choć już tylko czysto teoretyczną.

Baraże jedyną szansą dla przedstawiciela OFC

W północno- i środkowoamerykańskiej strefie CONCACAF nic nie jest jeszcze przesądzone. W systemie ligowym w ostatniej rundzie eliminacji walczy tam osiem zespołów i na trzy kolejki przed końcem wiadomo jedynie, że prowadząca w tabeli Kanada ma zapewniony udział co najmniej w barażu międzykontynentalnym. Drugie miejsce zajmuje reprezentacja USA, trzecie - Meksyk, a czwarte - Panama. W grze są jeszcze Kostaryka i Salwador.

Jedna z tych ekip zmierzy się w barażu międzykontynentalnym z przedstawicielem Oceanii i będzie to jedyna możliwość na wywalczenie awansu na MŚ dla przedstawiciela OFC. W tej strefie zespoły muszą jeszcze dokończyć zmagania w fazie grupowej, z której do półfinałów baraży kwalifikują się po dwie najlepsze reprezentacje.

W grupie A z powodu pandemii COVID-19 wycofały się Vanuatu i Wyspy Cooka, więc automatyczny awans uzyskały Tahiti i Wyspy Salomona. Te zespoły zagrają ze sobą w czwartek o pierwsze miejsce. Z kolei w grupie B pewne miejsce w czołowej dwójce ma już Nowa Zelandia, która zakończy fazę grupową meczem z Nową Kaledonią. O drugą premiowaną awansem lokatę powalczą Papua Nowa Gwinea i Fidżi.

Zwycięzcy barażowych półfinałów zagrają później o możliwość przystąpienia do barażu międzykontynentalnego, w którym rywalem będzie czwarty zespół strefy CONCACAF.

Nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia w Afryce, która na mundial wyśle pięć reprezentacji. O tym, które to będą, zdecydują dwumecze barażowe 25 i 29 marca. Pary tworzą: Ghana - Nigeria, Egipt - Senegal, DR Konga - Maroko, Kamerun - Algieria i Mali - Tunezja.

Losowanie grup przed ostatecznymi rozstrzygnięciami

W europejskiej strefie UEFA odbędą się najpierw półfinały, a potem finały trzech ścieżek barażowych, których zwycięzcy dołączą w Katarze do 10 najlepszych ekip fazy grupowej: Niemiec, Danii, Francji, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Serbii, Anglii, Szwajcarii i Holandii.

Ze swojego półfinału zwolniona jest reprezentacja Polski, która miała rywalizować z Rosją, ale przyznano jej walkowera ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Z powodu trwających walk nie odbędzie się także półfinał Szkocji z Ukrainą, który przełożono na czerwiec. Wtedy też zwycięzca tego spotkania zagra w finale z lepszym z pary Austria - Walia.

Losowanie fazy grupowej mundialu zaplanowano na 1 kwietnia w Dausze - a zatem ponad dwa miesiące przed wyłonieniem trzech ostatnich uczestników. Mistrzostwa w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.