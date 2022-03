Rybus z Lokomotiwu Moskwa miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, a Świderski z Charlotte FC nabawił się kontuzji mięśniowej w niedzielnym meczu z New England Revolution w amerykańskiej lidze MLS. Obaj nie zagrają w marcowych spotkaniach drużyny narodowej.

Jak przekazał Michniewicz, pozostali piłkarze nie zgłaszali lekarzowi żadnych urazów, a jedynie niektórzy są zmęczeni bądź to ostatnimi meczami ligowymi, bądź podróżą, często w godzinach nocnych.

Na drobny ból narzeka jeszcze Bartosz Salamon, ale wszystko powinno być w porządku - dodał na konferencji prasowej na Stadionie Śląskim, gdzie biało-czerwoni o godz. 18 rozpoczną pierwszy trening.

Polacy w czwartek rozegrają towarzyski mecz ze Szkocją w Glasgow, a pięć dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą w finałowym barażu o finały MŚ zwycięzcę półfinałowej pary Szwecja - Czechy.

Dzisiaj będę rozmawiał z wieloma zawodnikami. Ze Szkocją nie wszyscy muszą zagrać, ale dobrze byłoby, żeby wystąpili - zaznaczył selekcjoner i wyjaśnił, że jednym z piłkarzy, przy którym widnieje znak zapytania, jest kapitan Robert Lewandowski.

Cieszę się, że zagramy i ten mecz da nam odpowiedź na kilka znaków zapytania na niektórych pozycjach. Chcę wyciągnąć z tego spotkania jak najwięcej informacji, które pozwolą mi podjąć najlepsze decyzje we wtorek (przed finałem baraży - przyp. red.). Z drugiej strony to mecz reprezentacji i na pewno potraktujemy go z pełną powagą - podkreślił Michniewicz.