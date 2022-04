W Dausze odbyła się ceremonia losowania grup mistrzostw świata. Biało-czerwoni, którzy we wtorek wywalczyli awans pokonując w barażu Szwedów 2:0, trafili do grupy C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.

Biało-czerwoni zagrają w mundialu po raz dziewiąty. Największe sukcesy odnieśli w 1974 i 1982 roku, zajmując trzecie miejsce. W trzech ostatnich występach - w Japonii i Korei Płd. w 2002 roku, cztery lata później w Niemczech oraz w Rosji w 2018 roku - odpadli po fazie grupowej. Tegoroczne mistrzostwa świata - po raz pierwszy rozgrywane pod koniec roku - odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję