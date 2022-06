We wtorek wieczorem klub potwierdził informacje, które od kilku dni były w mediach podawane nieoficjalnie. Stolarczyk zastąpił na stanowisku Piotra Nowaka, który prowadził białostoczan w drugiej części minionego sezonu; Jagiellonia pod jego wodzą zakończyła rozgrywki na 12. miejscu, a oczekiwania były znacznie wyższe. Choć miał umowę jeszcze na rok, stracił pracę.

50-letni Maciej Stolarczyk jako trener prowadził samodzielnie m.in. Wisłę Kraków i młodzieżową reprezentację U-21. Życie pisze różne scenariusze i cieszę się, że napisało taki również mi - powiedział nowy szkoleniowiec Jagiellonii w wywiadzie dla klubowych mediów.

Stolarczyk pomoże zdobyć brakujące trofeum?

Jagiellonia ma duże aspiracje, rzesze kibiców, którzy zawsze dawali wsparcie, byli jej częścią. Zawsze kojarzyła mi się z meczami wypełnionymi "żółto-czerwonymi" trybunami. Białostocki klub zgarnął już prawie wszystko, co było możliwe do zgarnięcia. Brakuje tylko jednego trofeum (tytułu mistrzowskiego - przyp. red.), ale chcemy zbudować klub, który wróci do lat świetności i da jeszcze wiele radości swoim kibicom - powiedział Stolarczyk.

Przypomniał, że spora grupa zawodników Jagiellonii pracowała z nim w reprezentacjach młodzieżowych, a lidera zespołu Hiszpana Jesusa Imaza zna z Wisły.

Budowanie zespołu to proces, droga. Każdy trener ma inne spojrzenie na futbol i zanim ono do zawodników jak najpełniej dotrze, musi minąć czas. Moim zadaniem jest skrócenie tej drogi, ponieważ nieco ponad cztery tygodnie dzielą nas od pierwszego meczu w nowym sezonie. Wraz ze sztabem wspólnie musimy jak najszybciej wdrożyć tę filozofię - dodał szkoleniowiec.

Stolarczyk wpisuje się w filozofię Jagiellonii

Maciek nie jest postacią anonimową w środowisku piłkarskim, ale jako trener klubowy jest dość "świeżym" nazwiskiem, z racji, że do tej pory pracował tylko w Pogoni Szczecin i Wiśle Kraków. Jego atutem jest sposób prowadzenia drużyny, a także styl gry, który mocno wpisuje się w naszą filozofię i strukturę budowania drużyny. Ma doskonały przegląd pracy z młodzieżą, którą wyniósł z PZPN, a my chcemy promować i wychowywać młodych zawodników - powiedział o Stolarczyku dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski.

Białostoczanie od poniedziałku trenują przed nowym sezonem. W przyszłym tygodniu wyjeżdżają na zgrupowanie do Opalenicy. Rozgrywki, które ruszają w połowie lipca, zaczną meczem u siebie z Piastem Gliwice.

Autor: Robert Fiłończuk.