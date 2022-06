Jego kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Piasecki karierę rozpoczynał w Sokole Świba, a przed uzyskaniem pełnoletności reprezentował jeszcze LZS Olszowa, Marcinki Kępno, Polonię Kępno i rezerwy Górnika Zabrze. Potem grał w Rozwoju Katowice, a w 2015 roku zadebiutował w ekstraklasie jako piłkarz Górnika. Jego kolejne kluby to: Olimpia Zambrów, Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec i Śląsk Wrocław, z którego przez część poprzedniego sezonu był wypożyczony do Stali Mielec.

Sam zawodnik nie kryje zadowolenia z przenosin do Częstochowy.

Cieszę się, że trafiłem do takiego klubu jakim jest Raków. Przede wszystkim do takiego zespołu, który w poprzednim sezonie do końca walczył o mistrzostwo Polski. Bardzo się cieszę z tego transferu i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów - powiedział.

Zadowolony jest również dyrektor sportowy Rakowa Robert Graf.

Cieszymy się z pozyskania Fabiana, ponieważ jest to zawodnik o naszym profilu na pozycję numer 9. Jesteśmy głęboko przekonani, że znacząco wzmocni rywalizację wśród napastników i liczymy, że pomoże w realizacji naszych celów w najbliższych sezonach - podkreślił.