W najbliższych dniach zajęcia z zespołem poprowadzi dotychczasowy trener drugiej drużyny Piotr Gierczak - napisano w lakonicznym komunikacie.

Mieszkający od lat w Hiszpanii szkoleniowiec rok wcześniej zastąpił Marcina Brosza. W poniedziałek poprowadził pierwszy powakacyjny trening, dzień później stracił pracę.

Jak zapewniał po zakończeniu rozgrywek prezes Górnika Arkadiusz Szymanek, kontrakt trenera miał być ważny jeszcze przez kolejny sezon, a tematu zmiany na tym stanowisku miało nie być. W ostatnich dniach trwały za to w mediach spekulacje na temat odejścia... prezesa, który objął tę funkcję pod koniec stycznia.

60-letni Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą. W przeszłości był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław.

Autor: Piotr Girczys.