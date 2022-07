"Umowa między +blaugranes+ i Bayernem Monachium jest uzależniona od tego, czy zawodnik zda testy medyczny i podpisze kontrakt" - poinformowano na stronie Barcelony.

"Polski piłkarz wyróżnia się umiejętnościami strzeleckimi. (...) ma wszystkie narzędzia, które sprawiają, że jest napastnikiem trudnym do odczytania, ponieważ może trafić do siatki głową i obiema stopami z równą precyzją. (...) Lewandowski wniesie do ataku Barcy gole, doświadczenie i +know-how+" - dodano.

Porozumienie z Barceloną

Bayern już wcześniej w sobotę przekazał, że zostało osiągnięte ustne porozumienie z Barceloną.

To dobrze dla obu stron, że mamy jasność. Robert zdobył nasze uznanie, wygrał z nami wszystko. Jesteśmy mu niesamowicie wdzięczni – powiedział prezydent klubu Herbert Hainer.

Dyrektor generalny Oliver Kahn dodał: Zgodziliśmy się zwolnić z kontraktu Roberta Lewandowskiego. Mamy ustne porozumienie z Barceloną, kwestia umowy jeszcze jest w toku. Wiemy bardzo dobrze, za co musimy podziękować Robertowi, ale w przeszłości Bayern opuszczali już wspaniali gracze, a świat Bayernu się nie rozpadał.

Według medialnych informacji Lewandowski będzie kosztować ok. 50 mln euro, w tym pięć milionów w bonusach. Kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2026 roku.