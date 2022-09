Reklama

Biało-czerwoni po czterech kolejkach w grupie 4 dywizji A mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce - za Holandią (10 pkt) i Belgią (7), a przed Walią (1).

Michniewicz może wysłać nawet 30 powołań

22 września kadra Michniewicza podejmie w Warszawie Holandię, zaś trzy dni później - na zakończenie rywalizacji w grupie - zagra w Cardiff z Walią.

Ogłoszenie kadry nastąpi w najbliższy poniedziałek. Do tego czasu mamy jeszcze inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, a w weekend mecze ligowe. Mamy nadzieję, że ominą nas kolejne kontuzje - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Ilu piłkarzy zostanie powołanych do kadry?

Trudno mi powiedzieć, ale prawdopodobnie 28-30 zawodników - dodał.

Góralski też walczy z czasem

Wiele wskazuje na to, że w zgrupowaniu nie weźmie udziału Matty Cash. Piłkarz Aston Villi doznał kontuzji w miniony weekend w angielskiej ekstraklasie. Według informacji PAP może pauzować nawet cztery tygodnie.

Udział Matty'ego we wrześniowych meczach kadry stoi pod dużym znakiem zapytania - przyznał Kwiatkowski.

Nie wiadomo również, czy do tego czasu zdoła wykurować się Jacek Góralski. Pomocnik VfL Bochum ma problemy mięśniowe, nie grał w ostatnim meczu Bundesligi.

Podopieczni Michniewicza rozpoczną zgrupowanie 19 września (poniedziałek).

"Od początku zgrupowania będziemy w Warszawie, a w sobotę 24 września polecimy do Cardiff. Tym razem nie planujemy zajęć na boisku KS ZWAR. Będziemy trenować na stadionie Legii i zrobimy dodatkowy trening na PGE Narodowym, oprócz tego tradycyjnego dzień przed meczem. Chcemy mieć jak najlepszą murawę, typowo piłkarską, a ta na Legii jest w bardzo dobrym stanie" - powiedział team menedżer reprezentacji.

Nowe stroje kadry

Jak podkreślił, wrześniowe zgrupowanie kadry, ostatnie przed listopadowym (bezpośrednim przed mundialem), będzie krótkie i napięte. Nie tylko z powodów typowo piłkarskich.

Mamy obowiązki, zobowiązania wobec sponsorów. Nagramy m.in. reklamę dla Orlenu, bo - jak wiadomo - połączył się z Lotosem (dotychczasowym sponsorem kadry - PAP). Mamy również zaplanowaną sesję z Vistulą - w garniturach, w których polecimy do Kataru - powiedział Kwiatkowski.

Wcześniej, bo już w przyszłym tygodniu, kibice poznają nowe koszulki polskich piłkarzy.

To będą stroje, w jakich wystąpimy w najbliższym cyklu dwuletnim, obejmującym m.in. MŚ w Katarze oraz eliminacje mistrzostw Europy 2024. Piłkarze będą mieć zdjęcia już w nowych koszulkach. Jakie są te stroje? Nie mogę zdradzić szczegółów, nie jestem upoważniony. To nie jest tak, że tylko my je teraz zakładamy. Firma Nike będzie prezentować koszulki wszystkich reprezentacji, które ubiera - zakończył Jakub Kwiatkowski.

Autor: Maciej Białek