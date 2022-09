Policja nie dopuściła do konfrontacji pseudokibiców przy trasie S7 na Mazowszu. Autokar wiozący do Warszawy kibiców jednej z drużyn z północnej Polski, został zatrzymany przez pseudokibiców innej drużyny. Nie doszło do bójki, bo rozdzielili ich funkcjonariusze - podaje rmf24.pl.

Do zatrzymania autokaru przez pseudokibiców doszło w pobliżu Dłużniewa - kilkanaście kilometrów od Płońska - w okolicach stacji benzynowej. Na dwupasmową trasę ekspresową, tuż przed autokar wiozący kibiców wybiegło około 50 zamaskowanych osób. Zmusili kierowcę aby zjechał na pobocze. Reklama Jak informuje rmf24.pl w autokarze jechało około 50 osób. Tyle samo czekało na zewnątrz gotowych do konfrontacji. Obie grupy zostały rozdzielone przez oddziały policji jadące za autobusem. Czeczeni i pseudokibice szykowali się na "ustawkę". RMF: Chodziło o wpływy z nielegalnego handlu Zobacz również Napastnicy rozbiegli się do pobliskiego lasu. Część wsiadła do zaparkowanych samochodów nie posiadających tablic rejestracyjnych. Na miejscu nikogo nie zatrzymano. Reklama