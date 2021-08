Jak podał w środę zespół prasowy śląskiej policji, sprawą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków oraz przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu - m.in. bójkami i pobiciami, uszkodzeniami ciała, groźbami i zmuszaniem przemocą do określonego zachowania - od ponad roku zajmowali się policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z katowickiej komendy wojewódzkiej. W zatrzymaniach, które miały miejsce w połowie lipca, wspomagali ich policjanci z ogniwa wywiadowczego komendy miejskiej w Katowicach oraz kryminalni z Rudy Śląskiej i Mikołowa.

Najpierw policjanci zatrzymali samochód, którym kierował 21-letni mieszkaniec Knurowa. Mężczyzna przewoził w pojeździe 3 kg amfetaminy. Był już wcześniej karany za przestępczość narkotykową. Kolejne zatrzymania odbyły się w miejscach zamieszkania pseudokibiców w Bytomiu i Knurowie. Zatrzymano tam odpowiednio: 32-latka, który był już karany za przestępczość narkotykową oraz 23-latka karanego wcześniej za udział w bójkach tzw. ustawkach pseudokibiców. Stróże prawa przeszukali także miejsca zamieszkania mężczyzn i zabezpieczyli 10 tysięcy złotych w gotówce - podał zespół prasowy śląskiej policji.

Wszyscy podejrzani zostali doprowadzeni do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków, a 21-latek dodatkowo posiadania znacznej ilości narkotyków. Mieszkańcy Knurowa w wieku 21 i 23 lat trafili na 3 miesiące do aresztu. Natomiast wobec 32-latka z Bytomia zastosowano poręcznie majątkowe w kwocie 50 tys. zł. Wszystkim podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

To kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie 2020 r. policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic, zatrzymali w Knurowie dwóch mężczyzn. Usłyszeli oni prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Ponadto jednemu z nich przedstawiono zarzut prania brudnych pieniędzy.