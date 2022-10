Zagłębie uległo w Lublinie drugoligowemu Motorowi 0:1, tracąc gola w szóstej minucie dogrywki. "Miedziowi" kończyli spotkanie w dziewiątkę, gdyż później w dodatkowym czasie gry z boiska zostali usunięci Arkadiusz Woźniak i Gruzin Tornike Gaprindaszwili.

Emocjonujący mecz obejrzeli kibice w Rzeszowie, gdzie pierwszoligowa Resovia wygrała z Cracovią 4:3. Goście przegrywali 0:1 i 1:2, by już do przerwy prowadzić 3:2. Druga połowa należała do rzeszowian, a decydującego gola w 84. minucie uzyskał Maciej Górski.

Także w końcówce rozstrzygnęła się potyczka w Niepołomicach, gdzie zamykająca tabelę pierwszej ligi Sandecja, dzięki trafieniu Łukasza Kosakiewicza w trzeciej doliczonej minucie, wygrała z Wartą Poznań 2:1.

Próbujący łączyć rywalizację na trzech frontach - w ekstraklasie, pucharze i Lidze Konferencji - Lech przegrał ze Śląskiem 1:3. W drugiej połowie dwie bramki dla gości uzyskał John Yeboah. To już drugie w tym sezonie, po ligowym, zwycięstwo na stadionie w Poznaniu wrocławian, których prowadzi były piłkarz i trener "Kolejorza" Ivan Djurdjevic.

We wtorek do czołowej "16" rozgrywek awansowały m.in. broniący trofeum Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin.

Najwięcej kłopotów mieli "Portowcy" - dopiero w rzutach karnych wygrali z występującym na czwartym poziomie Rekordem Bielsko-Biała. Konkurs "jedenastek" miał niecodzienny przebieg. Trwał tak długo, że niektórzy piłkarze musieli podchodzić do piłki dwa razy. Ostatecznie Pogoń pokonała trzecioligowca 12-11.

Męczył się również Raków, choć zdołał zwyciężyć bez dogrywki - pokonał na wyjeździe pierwszoligowe Zagłębie Sosnowiec 1:0 po golu w doliczonym czasie gry Ukraińca Władysława Koczerhina.

Rewanż Legii za ligową porażkę z Wisłą

Emocji nie było w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu, czyli derbach Mazowsza w Płocku, gdzie Legia pokonała Wisłę aż 3:0, rewanżując się jednocześnie gospodarzom za ligową porażkę sprzed czterech dni 1:2. Stołeczny klub z 19 triumfami jest najbardziej utytułowanym zespołem w historii Pucharu Polski.

Z zespołów ekstraklasy we wtorek z rywalizacją pożegnały się Stal Mielec (0:3 po dogrywce z Piastem Gliwice) i Korona Kielce (0:1 z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna).

Faza 1/16 finału potrwa do czwartku, a jeden mecz odbył się już w minionym tygodniu i zakończył dużą niespodzianką - trzecioligowa Lechia Zielona Góra wyeliminowała Jagiellonię Białystok (3:1).

Losowanie kolejnej rundy w piątek, a mecze 1/8 finału zaplanowano na 8-10 listopada.

Finał odbędzie się 2 maja 2023. W puli nagród jest 10 milionów złotych, z czego połowę zgarnie triumfator rozgrywek.