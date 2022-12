Michajlović przygodę z wielką piłką zaczynał w słynnej Crvenej Zvezdzie Belgrad, z którą w 1991 roku wywalczył Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Potem swoją karierę kontynuował już we Włoszech. Grał w m. in. AS Romie, Sampdorii, Lazio i Interze Mediolan.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej nie rozstał się z piłką. Był między innymi trenerem Fiorentiny, AC Milan czy Torino. Od stycznia 2019 roku zasiadał na ławce trenerskiej Bologny. Kibice na całym świecie zapamiętają go między innymi ze świetnie wykonywanych rzutów wolnych.

Michajlović jest rekordzistą ligi włoskiej w ilości zdobytych w ten sposób goli. W ciągu 14 lat zdobył 27 takich bramek.