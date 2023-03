Reklama

W kwalifikacjach rywalizować będą 53 zespoły z 55 federacji członkowskich Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Z udziału jako gospodarze zwolnieni są Niemcy, natomiast Rosja jest zawieszona ze względu na wojnę w Ukrainie. W turnieju finałowym wystąpią 24 reprezentacje (w tym gospodarze).

Anglia na zwycięstwo nad Włochami czeka od 1977 roku

Uczestnicy eliminacji zostali podzieleni na 10 grup: siedem z pięcioma drużynami (A-G) i trzy z sześcioma (H-J). Po dwie najlepsze ekipy z każdej uzyskają awans do turnieju finałowego.

Pozostałych trzech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na 21 i 26 marca przyszłego roku. O tym, które 12 drużyn w nich zagra, zdecydują wyniki Ligi Narodów z sezonu 2022/23. Teoretycznie mają to być zwycięzcy grup 1-4 z każdej z dywizji A, B i C, ale należy spodziewać się, że najlepsze ekipy przynajmniej z tej najwyższej dywizji (Holandia, Chorwacja, Hiszpania, Włochy) uzyskają awans poprzez turniej eliminacyjny ME. Wówczas zwolnią miejsce kolejnym zespołom tej dywizji, a jeśli i one zakwalifikują się poprzez eliminacje - reprezentacjom, które grały w niższych dywizjach.

Kwalifikacje rozpoczną się w czwartek i już tego dnia w Neapolu odbędzie się szlagierowe starcie Włoch z Anglią, czyli finalistów poprzedniej edycji mistrzostw Europy. W ostatnim meczu imprezy w 2021 roku Italia pokonała "Wyspiarzy" po rzutach karnych. Tym razem stawką będą punkty w grupie C, w której wystąpią również Macedonia Północna, Malta i Ukraina.

Anglia nie wygrała z Włochami meczu o stawkę od 1977 roku. Dotarła za to do ćwierćfinału mistrzostw świata w ubiegłym roku i półfinału cztery lata wcześniej, a w obu tych turniejach Italii zabrakło.

Debiut nowego selekcjonera biało-czerwonych

Polska rozpocznie rywalizację w grupie E dzień później w Pradze. W debiucie portugalskiego selekcjonera Fernando Santosa na ławce trenerskiej biało-czerwonych zmierzy się z Czechami, czyli teoretycznie najpoważniejszym rywalem w grupie. Trzy dni później odbędzie się mecz z Albanią w Warszawie, a w kolejnych miesiącach Polacy zagrają także z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Również w piątek do gry włączą się wicemistrzowie świata Francuzi, którzy podejmą w Saint-Denis Holandię. W grupie B zaprezentują się także Irlandia, Grecja i Gibraltar.

Ronaldo może pobić rekord, Haaland nie zagra

Ciekawie może być też w sobotę w grupie A, kiedy Hiszpania podejmie w Maladze Norwegię. Faworytem są gospodarze, tym bardziej, że nie będą musieli powstrzymać niesamowitego Erlinga Haalanda. Norweski napastnik jest kontuzjowany.

Do grupy A trafiły także Szkocja, Cypr i Gruzja z inną gwiazdą europejskiej piłki - Chwiczą Kwaracchelią, klubowym kolegą Piotra Zielińskiego z Napoli.

Kolejny rekord może pobić Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor, który obecnie występuje w An-Nassr w Arabii Saudyjskiej, został powołany na marcowe spotkania grupy J z Liechtensteinem w czwartek i Luksemburgiem trzy dni później. Jeśli 38-letni napastnik zagra w jednym z nich, wystąpi w drużynie narodowej po raz 197. w karierze i zostanie rekordzistą wszech czasów. Obecnie dzieli ten rekord z reprezentantem Kuwejtu Baderem Al-Mutawą.

Turniej finałowy ME w Niemczech planowany jest na 14 czerwca - 14 lipca 2024. Spotkania odbywać się będą w Monachium (m.in. mecz otwarcia), Berlinie (m.in. finał), Dortmundzie, Kolonii, Gelsenkirchen, Hamburgu, Stuttgarcie, Duesseldorfie, Lipsku i Frankfurcie nad Menem.