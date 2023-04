Do tego wydarzenia doszło podczas środowego meczu półfinału Pucharu Holandii. Feyenoord Rotterdam podejmował Ajax Amsterdam. Pomocnik gości Davy Klaassen w 51. min. zdobył zwycięską na 2:1 bramkę. Wkrótce na trybunach doszło do zamieszek, a Klaassen został trafiony w głowę zapalniczką rzuconą z widowni. Piłkarz zalał się krwią.

Mecz został przerwany i wznowiony po ok. pół godzinie. Poszkodowany poprosił jednak o zmianę, gdyż czuł "pulsowanie w głowie", jak cytują go holenderskie media. Po spotkaniu piłkarza przeprosił m.in. dyrektor generalny Feyenoordu, zaznaczając, że boisko jest święte, a gracze na nim zawsze muszą czuć się bezpiecznie.

Rozpoczęcie meczu opóźnione z powodu fajerwerek

Rozpoczęcie meczu zostało opóźnione, ponieważ kibice odpalili fajerwerki, a na stadionie De Kuip rozległy się antysemickie okrzyki.

Policja poinformowała w czwartek, że aresztowała 22 osoby, w tym 32-latka, który rzekomo rzucił przedmiotem w byłego gracza Evertonu Klaassena.

Holenderski premier Mark Rutte powiedział, że incydent był nie do zaakceptowania i całkowicie skandaliczny, podczas gdy prezydent FIFA Gianni Infantino wezwał władze holenderskie do podjęcia działań.

KNVB ogłosiła, że „ma dość tego rodzaju zachowań”, a incydent ze środy nie jest odosobnionym przypadkiem. W komunikacie związek poinformował, że od tej pory zaostrza przepisy bezpieczeństwa.

Natychmiastowe zakończenie rozgrywek

Każde naruszenie nietykalności cielesnej piłkarzy lub sędziów będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem zawodów. Gdy w trakcie meczów będą rzucone przedmioty na boisko, lub wtargnie na nie kibic, to arbiter ma obowiązek bezzwłocznie przerwać spotkanie i udać się z drużynami do szatni. Jeśli po wznowieniu gry sytuacja się powtórzy, to sędzia decyduje o trwałym przerwaniu meczu.

W finale Pucharu Holandii Ajax 30 kwietnia zmierzy się z PSV Eindhoven.