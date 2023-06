Katastrofa. Pierwsza połowa bardzo dobra. Myślę, że kontrolowaliśmy mecz. [W drugiej połowie] proste błędy, brak reakcji po stracie (...) To jest bardzo, bardzo, bardzo zły mecz w naszym wykonaniu i musimy wziąć za to odpowiedzialność (...) Jest nam wstyd - powiedział na antenie TVP Sport obrońca naszej kadry.

Reklama

Chcieliśmy zagrać drugą połowę na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje. Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, porozmawiać między sobą, bo to jest nie do zaakceptowania. Musimy znów pokazać reakcję (...) Robimy krok do przodu i dwa kroki w tył - zakończył Bednarek.