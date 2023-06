Wpis Zbigniewa Bońka, który w dosadnych słowach słowach podsumował komentarz Jacka Ozdoby do towarzyskiego meczu Polska - Niemcy, stał się już viralem w sieci. "Polska - Tusk 1:0" - napisał na Twitterze Ozdoba po wygranym meczu z naszym zachodnim sąsiadem. "Przepraszam co to za debil" - skomentował z kolei Boniek. I się zaczęło...

Wpis byłego reprezentanta Polski ma do tej chwili ponad 35 tys. "lajków" i mocno zabolał parlamentarzystę.

Wykorzystuje on teraz każdą okazję, by wbić szpilę Bońkowi. Nie inaczej było przy okazji eliminacyjnego meczu do ME 2024 z Mołdawią. Przed kompromitującą porażką Boniek zamieścił wpis na Twitterze, w którym pokusił się o wytypowanie rezultatu spotkania.

"4-0 Tak to widzę" - napisał były szef PZPN. Szansę od razu wykorzystał Ozdoba, który odgryzł się swojemu adwersarzowi krótkim i dosadnym komentarzem.

"Wizjoner" - napisał Ozdoba.

Reprezentacja Polski, która prowadziła 2:1 w meczu z Mołdawią zaliczyła ostatecznie historyczną porażkę - 2:3.