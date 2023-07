Ewelina Ślotała w rozmowie z "kozaczek.pl" stwierdziła, że jej były partner jest tak uroczym człowiekiem, że trzeba mu wybaczyć wpadki.

Reklama

Ja wspominam związek z Kubą bardzo dobrze. Ma on w sobie mnóstwo uroku, dlatego wybacza mu się pewne wpadki. Po prostu wchodząc w związek z nim, trzeba być przygotowanym na to, że Kuba jest jaki jest. (...). Za to jest świetnym kochankiem, najlepszym jakiego miałam - powiedziała celebrytka.