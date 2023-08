Listkiewicz w latach 1999-2008 był prezesem PZPN, a wcześniej m.in. rzecznikiem prasowym, sekretarzem generalnym czy sekretarzem ds. międzynarodowych. Teraz "Listek" objął funkcję przewodniczącego Komisji Zagranicznej.

Szanowni Państwo! Od dzisiaj obejmuję funkcję Przewodniczącego Komisji Zagranicznej PZPN, dziękuję za zaufanie Zarządowi Związku, w którym pracowałem wiele lat będąc M.in. Wiceorezesem ds. Zagranicznych za prezesury Kazimierza Górskiego. Przez 25 lat reprezentowałem Polskę w licznych komisjach FIFA i UEFA, uczestniczyłem w 15 mistrzostwach świata różnych kategorii, kierowałem PZPN w trakcie zakończonej wielkim sukcesem batalii o organizację EURO 2012. Znajomość 5 języków obcych też się przyda. Do współpracy zaproszę osoby doświadczone w pracy dyplomatycznej i w organizacjach międzynarodowych . Przed nami wielkie wyzwania , M.in. Finał Ligi Konferencji UEFA i finały ME kobiet do lat 19. Jestem otwarty na pomysły i propozycje, serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów polskiego futbolu - napisał w mediach społecznościowych Listkiewicz.