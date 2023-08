Na pierwsze miejsce, z trzeciego, awansowały Szwedki, które wyprzedzają Hiszpanki i dotychczasowe liderki Amerykanki.

Reklama

W zakończonych kilka dni wcześniej MŚ swój pierwszy w historii tytuł zdobył zespół Hiszpanii, po finałowej wygranej w Sydney z Anglią 1:0. Brązowy medal wywalczyły Szwedki.

Zespół prowadzony przez trenerkę Ninę Patalon we wrześniu 2022 zakończył grupowe eliminacje do MŚ wygranymi z Albanią 2:1 i Kosowem 7:0. Polki zajęły trzecie miejsce za Norwegią i Belgią, co zamknęło im drogę do awansu.

Reklama

Biało-czerwone we wrześniu rozpoczną rywalizację w grupie B Ligi Narodów. Te rozgrywki rozpoczną kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii.

Rywalkami zespołu trenerki Patalon w LN będą Greczynki, Ukrainki i Serbki.

Kobiece reprezentacje w Lidze Narodów zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup.

Reklama

Polki 22 września zmierzą się na wyjeździe z Grecją. 26 września podejmą w Gdyni Ukrainę, a 27 października zagrają u siebie z Serbią. Rewanżowy mecz z Serbią odbędzie się cztery dni później, a z Ukrainą 1 grudnia. 5 grudnia biało-czerwone ponownie zagrają z Grecją.

Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Awans do wyższej dywizji gwarantuje wygranie grupy.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Męska reprezentacja Polski zajmuje w aktualnym rankingu FIFA 26. miejsce.

Autor: Piotr Girczys