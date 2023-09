Nowy trener biało-czerwonych odniósł się do wtorkowego wpisu Krychowiaka w mediach społecznościowych podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Rozmawiałem z Grzegorzem kilka dni temu. Bardzo go szanuję i gratuluję mu stu meczów w reprezentacji. To jego decyzja i ja ją szanuję. Podjął ją po przemyśleniach i jest to temat zakończony – powiedział selekcjoner.

Apeluję do wszystkich, aby zakończyć temat premii, a także Łukasza Skorupskiego. Chcemy się skupić na tym, żeby zbudować zespół oparty na zawodnikach, którzy grają i - nie ma co ukrywać - na tych, do których mam zaufanie i których znam – dodał.

Selekcjoner zapowiedział także, że nie dokona rewolucji w składzie przed październikowymi meczami eliminacji do mistrzostw Europy.

Jest realna szansa na to, żebyśmy awansowali i mimo że jesteśmy uzależnieni od wyników innych, to trzeba zrobić wszystko, żeby do tego doszło. Trzeba trochę kadrę pozmieniać, ale nie robić rewolucji. Potrzebna jest ewolucja, zmiana kilku układanek – podkreślił Probierz.

W eliminacjach mistrzostw Europy Polacy spisują się bardzo słabo. W pięciu meczach wywalczyli dotychczas sześć punktów, ponosząc trzy wyjazdowe porażki - poza Albanią, przegrali też z Czechami (1:3) i Mołdawią (2:3). Są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech występach, i Mołdawią - 8.

Kolejne mecze - z Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie - czekają ich 12 i 15 października.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem potrwa natomiast do czwartku.