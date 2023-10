1. Ultras Legia Warszawa (Polska) - Ta grupa pseudokibiców związana jest z jednym z największych polskich klubów piłkarskich. Często angażują się w brutalne starcia zarówno z innymi grupami kibicowskimi, jak i z siłami bezpieczeństwa.

2. Grobari (Partizan Belgrad, Serbia) - To jedna z najbardziej niebezpiecznych grup pseudokibiców w Serbii. Mają długą historię przemocy i konfliktów z innymi grupami kibicowskimi oraz z policją.

3. Barra Brava (Argentyna) - Ta grupa pseudokibiców znana jest z agresywnych zachowań na stadionach w Argentynie. Często angażują się w walki z innymi grupami kibicowskimi, a ich działalność jest powiązana z przestępczością.

4. Galatasaray UltrAslan (Turcja) - To jedna z największych i najbardziej agresywnych grup pseudokibiców w Turcji. Często dochodzi do walk i zadym na stadionach oraz w ich okolicach.

5. Bad Blue Boys (Dinamo Zagrzeb, Chorwacja) - Ta grupa pseudokibiców związana jest z Dinamem Zagrzeb i uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych w Chorwacji. Są często zamieszani w przestępczość i brutalne starcia z innymi grupami kibicowskimi.

6. Ultras Sur (Real Madryt, Hiszpania) - To jedna z najbardziej znanych i kontrowersyjnych grup pseudokibiców w Hiszpanii. Ich działalność jest często łączona z przemocą i rasizmem.

7. Torcida (Hajduk Split, Chorwacja) - Ta grupa pseudokibiców związana jest z Hajdukiem Split i uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych w Chorwacji. Często dochodzi do starć z innymi grupami kibicowskimi.



