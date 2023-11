Przedstawiciel FIFA przekazał nam, że przepisy obowiązujące na turnieju, nie przewidują dodatkowych powołań w miejsce tych zawodników - mówi "Przeglądowi Sportowemu" Tomasz Kozłowski z PZPN. To oznacza poważny problem dla trenera młodych polskich piłkarzy, bo zostaje mu do dyspozycji zaledwie 14 graczy.

Alkoholowa afera

Reprezentacja Polski do lat 17 przygotowywała się do występu na mistrzostwach świata. Do Indonezji, po aferze na zgrupowaniu na Bali, nie polecą Oskar Tomczyk (Lech Pznań), Filip Rózga (Cracovia), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź) oraz Filip Wolski (Lech Poznań).

W związku z niesportowym zachowaniem oraz złamaniem regulaminu, sztab szkoleniowy kadry U-17 podjął decyzję o usunięciu ze zgrupowania czterech zawodników. Zgrupowanie kadry w trybie natychmiastowym opuszczą: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki oraz Filip Wolski - czytamy w oficjalnym oświadczeniu PZPN.

Kto wystąpi w MŚ?

W MŚ do lat 17 wystąpią 24 drużyny, m.in. pięć najlepszych zespołów tegorocznych mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Reprezentacja Polski dotarła w nich do półfinału. Podopieczni Marcina Włodarskiego w fazie grupowej MŚ zagrają z Japonią w sobotę, z Senegalem trzy dni później i z Argentyną 17 listopada. Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 10.00 polskiego czasu.