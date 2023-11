Reprezentacja Polski do lat 17 przygotowuje się do występu na mistrzostwach świata. Wiadomo już, że do Indonezji nie polecą Oskar Tomczyk (Lech Pznań), Filip Rózga (Cracovia), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź) oraz Filip Wolski (Lech Poznań).

W związku z niesportowym zachowaniem oraz złamaniem regulaminu, sztab szkoleniowy kadry U-17 podjął decyzję o usunięciu ze zgrupowania czterech zawodników. Zgrupowanie kadry w trybie natychmiastowym opuszczą: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki oraz Filip Wolski - czytamy w oficjalnym oświadczeniu PZPN.